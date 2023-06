"Yugen 2 – Jestem" - to kontynuacja solowego albumu Wojtka Mazolewskiego. Od zamysłu do realizacji, od projektu do zespołu, od zespołu do wielowymiarowej orkiestry twórców, muzyków w kooperacji ze wspaniałymi artystami Szczyl, Bela Komoszyńska, Joanna Halszka Sokołowska, Ifi Ude, Pola Atmańska i inni. Wojtek Mazolewski skupił wokół siebie same dobre duchy.

Wraz z premierą płyty mamy też nowy teledysk.