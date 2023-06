Adam Lambert i Sigala połączyli siły, by stworzyć oficjalny hymn tegorocznej Parady Równości w Londynie (Pride In London 2023) - "You Make Me Feel (Mighty Real)".

Utwór stanowi cover klasyka disco z 1979 roku. Piosenka, którą oryginalnie wykonał Sylvester, mówi o wolności, jedności i celebrowaniu siebie, co czyni ją idealnym hymnem Parady Równości w Londynie.



Jesteśmy zachwyceni, że utalentowany popowy wokalista i współpracownik Queen, Adam Lambert, zdecydował się wydać "You Make Me Feel Mighty Real" jako oficjalny singiel tegorocznej Parady Równości w Londynie. Piosenki Adama mają na celu inspirowanie innych do bycia tym, kim naprawdę są. Takie przesłanie idealnie wpasowuje się w naszą kampanię "Never March Alone", którą chcemy pokazać nasze wsparcie dla społeczności trans. Nie możemy się doczekać, aż Adam i inni utalentowani artyści ze społeczności LGBT+ spotkają się 1 lipca na żywo na naszej scenie- powiedział Christopher Joell-Deshields, prezes Pride in London.