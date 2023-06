Ostatnio The Chainsmokers połączyli siły z 347aidan w singlu „Up & Down”. Było to ich pierwsze wydawnictwo od „So Far So Good”. Wydany w maju 2022 album zadebiutował na szczycie listy przebojów Billboard Dance i zgromadził dotąd ponad 750 mln streamów.

The Chainsmokers nieustannie koncertują – latem na jakiś czas zadomowią się w Las Vegas. Ostatnio duet zapowiedział największe w ich karierze show w LA Historic Park w Kalifornii (19 sierpnia) oraz dwa wyjątkowe koncerty w Red Rocks w Kolorado. W ramach supportu zagrają Two Friends i SG Lewis.