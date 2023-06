Jak poinformowano na stronie artysty www.georgewinston.com Winston zmarł we śnie w niedzielę 4 czerwca po 10-letniej walce z rakiem.

Artysta uprawiał muzykę będąc pod wpływem różnych prądów i kierunków poczynając od Fatsa Wallera a kończąc na zespole The Doors. Nagrał ponad 12 solowych albumów fortepianowych a także ścieżki dźwiękowe dla wielu seriali telewizyjnych.

W 1995 został laureatem nagrody Grammy za album "Forest", który został uznany za najlepszy w kategorii muzyki New Age. Kolejny album, będący swoistym hołdem dla muzyki The Doors, "Night Divides the Day" ,uzyskał w 2004 r. nominację do nagrody Grammy jako najlepszy w dziedzinie współczesnej muzyki instrumentalnej.

"Po prostu grałem, najlepiej jak potrafiłem, inspirując się porami roku, topografią terenu, regionami i - czasami - elementami socjologicznymi" - powiedział Winston w jednym z wywiadów. (