W sobotę podczas pierwszego koncertu "Premiery" 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w opolskim amfiteatrze wystąpiło dziesięciu wykonawców.

Do konkursu przystąpili: Rafał Brzozowski z piosenką "W pokoju hotelowym", Sara Chmiel i Gromee z "Ty i ja", Łukasz Drapała z "Jeszcze jestem", Iwaneczko z utworem "Miłość", Anastazja Maciąg z piosenką "Moment", Mezo i Liber z "Jakie masz dziś plany", Seibert z "Niby tak, niby nie", Anna Sokołowska z "Jesteś przy mnie", Tulia i Halina Mlynkova z utworem "Przerwany" oraz Dominik Dudek - zwycięzca 13. audycji "The Voice of Poland" - z piosenką "Idę". Gwiazdami koncertu będą Zakopower i Karolina Lizer.

Nagrodę przyznawaną przez oddziały regionalne TVP otrzymał Rafał Brzozowski, który wykonał piosenkę "W pokoju hotelowym". Nagrodę im. Karola Musioła przyznawaną przez widzów otrzymała Halina Mlynkova i zespół Tulia. ZAIKS uznał za najlepszy tekst piosenki "Jakie masz dziś plany", a za najlepszą muzykę utwór "Jeszcze jestem".

Kolejnym koncertem 10 czerwca będzie sentymentalną, muzyczną podróż w czasie, czyli koncert pt. "Czas ołowiu" w reż. Michała Bandurskiego. "Podczas koncertu przypomniane zostaną największe przeboje artystów, którzy zapisali złotymi zgłoskami w historii opolskiego festiwalu, m.in. Czesława Niemena, Wioletty Villas, Krzysztofa Krawczyka, Grzegorza Ciechowskiego, Ady Rusowicz, Andrzeja Zauchy i Zbigniewa Wodeckiego. Dokumentalny klimat, archiwalne nagrania i piosenki, które do dziś nuci cała Polska" - zapowiedzieli organizatorzy KFPP.

W koncercie "Czas ołowiu" wystąpią, m.in.: Kasia Moś, Andrzej Lampert, Piotr Kupicha, Piotr Cugowski, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Halina Mlynkova i Justyna Steczkowska.