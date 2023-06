Wywiad wideo:

Wywiad audio:

Pal licho! - debiutancki album

Jestem z siebie dumny, że udało mi się to zrobić. Wiem, jakie to było dla mnie trudne. Przede wszystkim nowe przedsięwzięcie, nowy świat. Duma mnie rozpiera. Miałem takie momenty, że myślałem, że się nie uda, a się udało. Z tego jestem najbardziej dumny. Wiem, że wiele rzeczy zrobiłbym na przykład inaczej, lepiej. Czasami się za bardzo przejmowałem jakimiś rzeczami albo zrobiłem coś muzycznie, co nie do końca mi teraz pasuje – mówi Wiktor Dyduła.

Na pewno mam wokół bardzo dużo ludzi, którzy mi we wszystkim pomagają. Sam w życiu bym nic takiego nie dokonał. Cieszę się, że trafiłem na odpowiednie osoby, z którymi się rozumiem, z którymi dziele opinie. Mamy to samo spojrzenie, na pewne rzeczy i to na pewno dużo pomaga, ale też dojrzałem od pewnego czasu do tego, że wszystkie rzeczy, które puszczam, są ze sobą powiązane, spójne – dodaje Dyduła.

