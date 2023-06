Reklama

Złote Anioły trafiają w ręce twórców, którzy - jak uzasadniają władze festiwalu - "wykazują się odwagą w tworzonej przez siebie sztuce, nie obawiają się iść pod prąd ani wytyczać nowych ścieżek". Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się m.in. Agnieszka Holland, Paweł Pawlikowski, Katarzyna Nosowska, Wojciech Smarzowski, Maja Ostaszewska i Maciej Stuhr.

Złoty Anioł dla Ralpha Kaminskiego

W tym roku mamy zaszczyt nagrodzić wybitnego artystę, który odmienił polską scenę muzyczną, nadał jej świeżości i w sposób konsekwentny podąża swoją drogą twórczą. Artystę niepokornego i odważnego, zaskakującego, wyjątkowego - Ralpha Kaminskiego - tłumaczy wybór laureata Kafka Jaworska, dyrektorka MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze.

Ralph Kaminski to wszechstronny artysta, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny, reżyser teledysków i wokalista. Urodził się w Jaśle, gdzie uczęszczał do szkoły muzycznej. Ukończył Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Twórczość Ralpha jest ciepło przyjmowana przez krytyków, czego wyrazem były nominacje do Fryderyków za album "Młodość". Statuetki otrzymał w kilku kategoriach za nagrania z płyty "KORA". Kolejnym prestiżowym wyróżnieniem okazała się Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego oraz Paszport "Polityki", będący symbolicznym stemplem jakości dokonań artysty.

Ralph Kaminski jako kompozytor filmowy

W 2021 roku Ralph wykonał utwór "Pięć minut łez" promujący film "Moje wspaniałe życie", w którym wystąpiła m.in. gościni festiwalu Małgorzata Zajączkowska. Skomponował również muzykę do filmu Nataszy Parzymies "Moje stare", którego projekcja odbędzie się na Tofifest.

Po projekcji, 27 czerwca, widzowie będą mieli szansę spotkać się z Ralphem Kaminskim, reżyserką Nataszą Parzymies oraz aktorkami Dorotą Pomykałą i Dorotą Stalińską.

Niepokorność "najważniejsza w sztuce"

Jestem bardzo szczęśliwy, że zdobyłem nagrodę Złotego Anioła za niepokorność twórczą - mówi Ralph Kaminski. Tofifest to wspaniały festiwal, a ja kocham kino i muzyką filmową, która stanowiła inspirację dla mojej twórczości już od pierwszej płyty i pierwszych wyreżyserowanych teledysków. Wyróżnienie za niepokorność to dla mnie ogromny komplement, bo to właśnie robienie czegoś niewygodnego jest najważniejsze w sztuce - dodaje artysta.

21. MFF TOFIFEST. Kujawy i Pomorze odbędzie się od 27 czerwca do 2 lipca 2023 roku, jak zawsze - w Toruniu. Widzów zapraszamy na projekcje do Centrum Festiwalowego w CKK Jordanki, Cinema City oraz do kina plenerowego na Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego i Ruiny Zamku Krzyżackiego.