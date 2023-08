Tom Jones zmarł 11 sierpnia w wyniku choroby nowotworowej w wieku 95 lat. Ostatnie chwile spędził w swoim domu w Sharon w amerykańskim stanie Connecticut. W historii zapisał się jako twórca musicalu "The Fantasticks", który był wystawiany przez 42 lata i zyskał miano najdłużej emitowanego spektaklu muzycznego. Premierę miał w 1960 r., zapamiętana została m.in. piosenka go otwierająca, "Try to Remember".

Reklama

Śmierć Toma Jonsa wywołała poruszenie w sieci. Wielu internautów uznało, że zmarł inny Tom Jones — popularny walijski wokalista, który wylansował takie hity, jak m.in. "Sexbomb", "She's a Lady" czy "Delilah".