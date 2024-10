MSZ Ukrainy odniosło się z dezaprobatą do wypowiedzi lidera amerykańskiego zespołu Thirty Seconds to Mars oraz aktora Jareda Leto, który podczas koncertu w Serbii wyraził nadzieję na występy w Rosji. Miałoby do nich dojść po zakończeniu wojny w Ukrainie, określonej przez zdobywcę Oscara mianem "problemu".