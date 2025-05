Piątkowy wpis Trump zamieścił w drodze powrotnej po zakończonej podróży na Bliski Wschód, podczas której odwiedził Arabię Saudyjską, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Mimo wielokrotnie powtarzanych rozważań o tym, że może udać się do Turcji na rozmowy w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie, Trump zdecydował się powrócić do kraju, twierdząc że do przełomu może dojść tylko w wyniku spotkania jego z Władimirem Putinem, który nie zdecydował się udać do Turcji.

Trump: Taylor Swift nie jest już "gorąca"

"Czy ktoś zauważył, że odkąd powiedziałem NIENAWIDZĘ TAYLOR SWIFT, to ona już nie jest GORĄCA?" – napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social, nie rozwijając tej myśli. Odniósł się w ten sposób do swojego wpisu z ubiegłego roku, kiedy po tym, gdy bijąca wówczas rekordy popularności Swift poparła w wyborach jego konkurentkę Kamalę Harris, napisał wielkimi literami, że jej nienawidzi.

Trump: Bruce Springsteen jest głupi jak but

Niedługo po zamieszczeniu wpisu o Swift, Trump zamieścił kolejny wpis obrażający inną przeciwną mu gwiazdę muzyki, Bruce'a Springsteena.

"Widzę, że wysoce przereklamowany Bruce Springsteen jedzie do obcego kraju, aby źle mówić o prezydencie Stanów Zjednoczonych" – napisał Trump, komentując występ muzyka w Manchesterze, gdzie rockman stwierdził, że Ameryka jest obecnie w rękach "skorumpowanej, niekompetentnej i zdradliwej administracji".

"Nigdy go nie lubiłem, nigdy nie lubiłem jego muzyki ani jego radykalnej lewicowej polityki i, co ważne, nie jest utalentowanym facetem – to po prostu nachalny, irytujący D*PEK, który żarliwie popierał przekręta Joe Bidena, umysłowo niekompetentnego GŁUPCA i naszego NAJGORSZEGO WSZECH CZASÓW prezydenta" – dodał prezydent największego mocarstwa świata. Nazwał też Sprinsteena "głupim jak but", zwrócił uwagę na jego defekty cery oraz wezwał go, by "trzymał język za zębami".