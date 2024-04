"Jolene" to utwór napisany i nagrany przez Dolly Parton w 1974 roku. Cover tego utworu właśnie nagrała Beyonce na najnowszej płycie. W naszym quizie zapytamy o inne utwory z tej dekady. Większość z nich jest przebojem do dziś, a część ciągle powraca w coraz to nowszych odsłonach.

