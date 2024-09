Disco polo to rodzaj polskiej muzyki, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością w naszym kraju. Jego sukces tkwi w łatwych do zapamiętania tekstach i rytmach, które zachęcają do zabawy i tańca. Muzyka ta trafia do szerokiej grupy odbiorców, łatwo wpada w ucho i doskonale sprawdza się na imprezach czy weselach. Bez względu na to, czy jest się fanem disco polo czy też nie, wiele z tych piosenek zna właściwie każdy. Sprawdź, jak dobrze znasz hity disco polo.

