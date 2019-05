Tekst utworu przypomina nam, że nawet gdy panuje idylla, należy cały czas dbać o relacje, aby się nie rozpadła. Joseph Mount śpiewa: To miłość i to jest trudne, to praca dla dwojga. Co jeśli nic od ciebie nie dostanę?

Teledysk do kawałka to debiut Mounta w roli reżysera. Zapadający w pamięć klip jest hołdem dla wielkiego kinowego hitu, „Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki”. Metronomy w miniaturowej wersji wyłaniają się z kasety magnetofonowej.

Grupa wystąpi na Fest festiwalu w Chorzowie, który odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia.