Ciężko w to uwierzyć, ale przez kalendarzowe karate, przed wejściem do Studia Custom 34 nie zagraliśmy ani jednej wspólnej próby. Mimo to, podbudowani atmosferą panującą w trakcie sesji, zmęczeni jak konie, podjęliśmy odważną decyzję, aby z wykorzystaniem rozstawionego na sesję sprzętu, zarejestrować kilka utworów live. „Bądź” poszło na pierwszy ogień, stając się tym samym pierwszym numerem jaki kiedykolwiek zagraliśmy jako WASIO. – mówi Maciek Wasio.

Wasio, dotychczas lider zespołu OCN, płytą "Sam" rozpoczął solową drogę muzyczną. Odszedł od typowo rockowych melodii na rzecz folkowo-songwriterskiego brzmienia. Do stworzenia autorskiego albumu zainspirowała go współpraca z z jednym z najbardziej cenionych współczesnych producentów – Vancem Powellem.



Nagranie odbyło się w Studiu Custom 34, biorą w nim udział: Maciej Wasio, Piotr Rubik, Bartosz Wojciechowski, Robert Rasz i Tomasz Kasiukiewicz.