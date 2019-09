Wiosna i lato to pasmo sukcesów Dawida Podsiadły. Diamentowa płyta, koncert z Taco Hemingwayem wyprzedany na PGE Narodowym, sukces singla „Trofea”, który okupował pierwsze miejsce notowań radiowych list przebojów przez całe kończące się lato. Nadchodzącą jesień artysta zaczyna premierą klipu do utworu „Najnowszy klip”, zapowiadającego film „(Nie)znajomi”, który trafi do kin już 27 września i przy którym Dawid Podsiadło debiutuje w roli producenta filmowego.

Od dziś można oglądać teledysk do nowego singla z płyty „Małomiasteczkowy”. Po raz kolejny, po teledysku do singla „Trofea”, artysta współpracuje z plejadą polskich aktorów. W klipie występują odtwórcy głównych ról w filmie „(Nie)znajomi”: Maja Ostaszewska, Tomasz Kot, Kasia Smutniak, Łukasz Simlat, Aleksandra Domańska, Michał Żurawski i Wojtek Żołądkowicz.

Tak o teledysku mówi sam Dawid Podsiadło: „Z Tadeuszem Śliwą, reżyserem filmu, miałem okazję współpracować już wielokrotnie. W ubiegłym roku zrobiliśmy teledysk do utworu „Początek”, który zrobił niesamowity wynik na YouTube. Z pozostałymi członkami ekipy producenckiej też miałem okazję poznać się wcześniej, więc proces dołączenia do projektu przebiegł bardzo naturalnie. Choć na początku rozmawialiśmy o współpracy w warstwie muzycznej, ostatecznie skończyło się na tym, że dołączyłem do filmu jako producent. Jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego, mamy naprawdę wspaniałą obsadę i po prostu bardzo dobry film. To z pewnością dopiero początek mojej przygody ze światem filmu.”