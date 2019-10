To bardzo poważny, jak na zespół Big Cyc, utwór który jest komentarzem do bieżącej sytuacji w kraju. "Mówią o nas, że Polacy to jest bardzo dziwna nacja, choć nie lubią zbytnio obcych, to w Egipcie na wakacjach" - to tyko jeden z fragmentów nagrania. "Polacy lubią zawsze znaleźć haka, bo ze wszystkich nacji w świecie nienawidzą Polaka" - słyszymy dalej.

Nagranie powstało dzięki internetowej zrzutce fanów, którzy sfinansowali postanie teledysku.

To nie pierwszy raz, kiedy zespół przestaje bawić i śmieszyć, a przedstawia poważny komentarz do rzeczywistości. W latach dziewięćdziesiątych, po dojściu postkomunistycznej lewicy do władzy w jednym z nagrań śpiewał: "To dla ciebie, kotku durny/ Dziś czerwony wyszedł z urny/ Ludzie wierzą, że z Lenina/ Będzie schab i margaryna".