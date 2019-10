Jeśli myślicie, że miała do wykonania jakieś zadanie to jesteście w błędzie… To Daria przygotowała zadanie dla uczestników programu. Całą dziewiątkę zaprosiła do udziału w nowym teledysku. Sprawdźcie jak modele wypadli w roli aktorów, w klipie do utworu „Punk Fu!”, wyreżyserowanym przez Piotra Onopę.

„Punk Fu!” to kolejny utwór pochodzący z wydanej w marcu płyty „Helsinki”. . Album pokrył się już złotem, na Oficjalnej Liście Sprzedaży zadebiutował na 5 miejscu i od 32. tygodni utrzymuje się w pierwszej pięćdziesiątce najchętniej kupowanych polskich płyt. Do tej pory album promowały single: „Nie dobiję się do Ciebie”, „Szarówka” oraz „Hej Hej!” . Już niebawem album będzie można ponownie usłyszeć na żywo podczas jesienno-zimowej trasy koncertowej „Helsinki Tour Vol. 2”.