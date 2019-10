Numer wyprodukowany został przez szwedzki duet NODT i zmiksowany przez Toma Norrisa – słynnego z pracy nad utworami Zedda (The Middle”) czy Katy Perry („Never Really Over”).

„Lovers + Strangers” odnosi się do emocji, które towarzyszą wypalaniu się długoletniego związku i jego naturalnego końca. Muzycznie Starley powróciła do elektro-popowego brzmienia, dzięki któremu stała się popularna na wielu rynkach świata.

Starley – australijska wokalistka – zadebiutowała kilka lat temu singlem „Call On Me”, który w remixie Ryana Ribacka stał się wielkim hitem, został odsłuchany w serwisach streamingowych ponad miliard razy i nagrodzony 4x platyną w Australi i platyną w Ameryce Północnej, Europie czy Azji.