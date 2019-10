Za reżyserię odpowiada David Dobkin, który zrealizował klipy do „Sugar” i „Girls Like You”, które łącznie zgromadziły ponad 6 miliardów wyświetleń. Za zdjęcia odpowiada uznany operator Jeff Cronenweth, który w swojej filmografii ma m.in. kultowe „Fight Club” czy „The Social Network”.

„Memories” to pierwszy nowy materiał po wydaniu przebojowego singla „Girls Like You”. Premierowy singiel został wyprodukowany przez Adama Levine’a oraz The Monsters & Strangerz, a producentem wykonawczym jest Jacob „J Kash” Hindlin. „Memories” to początek nowej kreatywnej drogi zespołu. To także 30. singiel w dorobku Maroon 5, który trafił do prestiżowego zestawienia Billboard Hot 100, a zarazem 22 piosenka, która znalazła się w Top 40.