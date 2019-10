Jak mówią członkowie duetu: "Out Of Control” to protest song o potrzebie bycia wolnym w relacjach z ludźmi, których kochamy. Czy, gdy na każdym kroku czujemy się kontrolowani przez algorytmy, spętani przez zasady i konwenanse możemy liczyć na choć odrobinę oddechu?

Inspirowany nocnym spacerami po metropoliach ze słuchawkami w uszach teledysk do Out Of Control stworzył Dawid Krępski. Światła, neony, odbicia stają się wizualną reprezentacją muzyki.

Plastic z Dawidem od lat tworzą udaną kooperację (I Want U). Ich poprzednie wspólne dzieło U Gonna Love It znajduje się obecnie na 15 miejscu w zestawieniu The Best Music Videos of 2019 amerykańskiego portalu rozrywkowego Thrillist.

Na koncertach zespół zaprezentuje część zupełnie nowego, jeszcze nieprezentowanego materiału, który wkrótce ukaże się na ich czwartym albumie. Premiera w 2020 roku.