Leczenie muzyką jest coraz popularniejszą formą terapii. Jednym z przykładów na jej jest Klaudia, fanka Dawida Kwiatkowskiego, która każdorazowo po powrocie z jego koncertu... czuje się lepiej i ma lepsze wyniki badań. Potwierdzają to też jej lekarze.

Między innymi z tego powodu do udziału w swoim najnowszym teledysku „Świąteczna” Dawid zaprosił Klaudię, jedną z jego największych fanek, która niestety zmaga się i dzielnie walczy z chorobą nowotworową. Klip realizowany był przez dwa dni. Czas ten czas spędziła z Dawidem, co było dla Niej niespodzianką. Jadąc do Warszawy była przekonana, że jedzie na spotkanie z lekarzami w sprawie dalszego leczenia. Jej reakcja na to, że jest inaczej została uwieczniona w teledysku.

„Miałem duży problem ze zdecydowaniem się na scenariusz, nie chciałem robić kolejnego świątecznego teledysku, albo takiego, w którym będziemy coś udawać. Chcieliśmy uchwycić nasze naturalne emocje i spędzić z Klaudią świetny czas. Wydaje mi się, że udało nam się to w stu procentach” – tak o najnowszym teledysku wypowiada się Dawid Kwiatkowski.