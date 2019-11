"Powiedz mi czemu" z gościnnym udziałem Pawła Domagały na bicie PLN.Beatz, to jeden z mocniejszych utworów na ostatnim albumie KęKę.

Videoklip to filmowo nakręcona, mocno opowiedziana historia, okraszona efektami specjalnymi "wyludniającymi Warszawę". Całości dopełnia gwiazdorska obsada w osobach Wojciecha Zielińskiego i Pawła Domagały.

Album Mr KęKę, który w dniu premiery spełniał warunki platynowej płyty, obecnie dobija już do podwójnej platyny.

Przed Wami ostatni z zaplanowanych klipów z albumu "Mr KęKę". Choć utwór "Powiedz mi czemu" otwiera krążek, to video do niego postanowiłem dać na końcu. Zależało mi, aby promocję albumu zwieńczyć mocnym akcentem. Dlatego oddajemy Wam, wyjątkowy teledysk. Poza zawodową obsad w osobach Wojciecha Zielińskiego i Pawła Domagały, otrzymujecie obraz reżysera - Pawła Łukomskiego. Nieszablonowy pomysł plus efekty specjalne "wyludniające Warszawę" pozwoliły nadać kawałkowi nowego charakteru. - mówi o swoim nowym klipie KęKę