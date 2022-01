Tym razem wokalista Pearl Jam podzielił się z fanami piosenką „Brother The Cloud”. Artysta ujawnił również pełną listę utworów z nadchodzącego wydawnictwa „Earthling”.

„Brother The Cloud” to następca utworów „Long Way” i „The Haves”. Wszystkie znajdą się na płycie „Earthling”, która ukaże się 11 lutego. Będzie to pierwszy solowy krążek Eddiego Veddera od czasu wydanego w 2011 „Ukulele Songs”. Nowy zestaw wypełni 12 kompozycji.

Lista utworów „Earthling”:

1. Invincible

2. Power of Right

3. Long Way

4. Brother the Cloud

5. Fallout Today

6. The Dark

7. The Haves

8. Good and Evil

9. Rose of Jericho

10. Try

11. Picture

12. Mrs. Mills

13. On My Way