W 2022 r. zespół T.Love będzie obchodził 40-lecie działalności artystycznej oraz 30 lat od premiery albumu "King". Wiosną ukaże się nowa płyta pt. "Hau! Hau!", którą nagrali Muniek Staszczyk, Jan Benedek, Paweł Nazimek, Sidney Polak, Jacek Perkowski, czyli T.Love w składzie z kultowego "Kinga".

Singlami "Złoto" , który przypomina życie osiedlowe w latach dziewięćdziesiątych, i "Galácticos" nawiązującym do największych gwiazd piłki nożnej, Mrozu zapowiada szósty album w swojej karierze. W kwietniu w czasie trasy koncertowej artysta zagra w dziewięciu polskich miastach. Nowy tytuł ukaże się tuż przed rozpoczęciem trasy.

Nową płytę pt. "Regnum" zapowiada też Natalia Nykiel. Na razie jej fani mogli poznać trzy utwory z tego wydawnictwa: "Epokę X" z postapokaliptycznym teledyskiem, na którym artystka karmi drony, "Królestwo" zainspirowane powieścią Szczepana Twardocha i "P.R.I.D.E." opowiadający o tolerancji. Wiadomo również, że na albumie znajdzie się duet z Piotrem Roguckim.

Paulina Przybysz & RITA PAX od jakiegoś czasu koncertują z materiałem z nadchodzącej płyty, która jest poświęcona pamięci dokonań jednego z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Album "Tribute to Breakout" ukaże się w tym roku.

Wydanie płyt planują także Patrycja Markowska, raper Waldemar Kasta, Klaudia Szafrańska oraz Lanberry. W zeszłym roku Natalia Kukulska jako kolejna z gwiazd nagrała swój koncert w ramach słynnego cyklu "MTV Unplugged". Akustyczne wersje swoich utworów opublikuje na CD w tym roku.

Pierwsza od wielu lat debiutancka płyta w Kayaxie to zapowiedziany na ten rok album Ani Leon. Wokalistka w zeszłym roku z okazji jubileuszu Kayaxu śpiewała w jednym z klipów: zinterpretowała w elektronicznej wersji przebój Krzysztofa Zalewskiego "Miłość Miłość".

W tym roku ukaże się również album duetu Karaś/Rogucki (Kuba Karaś i Piotr Rogucki).

Kora nieśpiewana

Po śmierci Kory Jackowskiej Natalia Przybysz dostała od Kamila Sipowicza zeszyt z tekstami artystki, które nigdy nie były śpiewane. Podczas spotkania zrodził się też pomysł na wydanie płyty. Album "Zaczynam się od miłości" zostanie wydany wiosną. Tytuł stanowi parafrazę tytułu książki z tekstami Kory pt. "Miłość zaczyna się od miłości". Natalia Przybysz nagrała singiel "Oko Cyklonu".

Elvis Costello & The Imposters niezadługo opublikują album pt. "The Boy Named +If+". Jak tłumaczył artysta w jednym z wywiadów, tytułowe "If" "to nazwa twojego wymyślonego przyjaciela, twojego sekretnego +ja+, tego, które wie o tym, co wypierasz, i które obwiniasz za rozbite naczynia, i za serca, które złamałeś, nawet twoje własne".

Z kolei Tears for Fears, czyli duet Roland Orzabal i Curt Smith, znany przede wszystkim z dokonań w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, wyda długo wyczekiwany album pt. "The Tipping Point" (premiera 25 lutego).

Wokalista, autor muzyki i tekstów zespołu Pearl Jam, Eddie Vedder, zapowiedział premierę solowego "Earthling", który ukaże się 11 lutego. Wydawnictwo promują single "Long Way" i "The Haves".

W wywiadzie udzielonym magazynowi "The Rolling Stone" wydanie nowego albumu Red Hot Chili Peppers zapowiedział perkusista grupy, Chad Smith. Tą płytą do zespołu powraca gitarzysta John Frusciante.

Album na ten rok zapowiedzieli też Arctic Monkeys.

Wydanie dwóch płyt, "Fear of the Dawn" i "Entering Heaven Alive", planuje Jack White. Pierwszy ukaże się 8 kwietnia, a drugi 22 lipca. "Fear of the Dawn" dostępny jest w przedsprzedaży. Ukazał się także promujący singiel "Taking me back".

Muzyczny powrót potwierdziła Beyoncé. W wywiadzie dla "Harper's Bazar" opowiadała, że ostatnie 1,5 roku spędziła w studiu nagraniowym. Mówiła też, że "nic nie równa się ogromowi miłości, pasji i uzdrawiającej mocy, które odczuwa w studiu". "Po 31 latach czuję się tak podekscytowana jak wtedy, gdy miałam dziewięć lat" - zapewniała.

Pierwszy od sześciu lat album zapowiedziała Sinead O'Connor. Nad "No Veteran Dies Alone" będzie z nią pracował producent i kompozytor David Holmes. Wydanie płyty zadeklarowała również Björk.

Będzie też Sabaton...

Dziesiąty studyjny album Sabatonu, "The War To End All Wars", ukaże się 4 marca. Po raz kolejny zespół zanurzył się w okrucieństwa i wydarzenia związane z I wojną światową. Na płytę składa się jedenaście kompozycji, dwie z nich zostały już opublikowane jako single.

Grupa Korn zapowiedziała premierę albumu "Requiem". Zespół wydał już singiel "Start The Healing". Teledysk do niego wyreżyserował Tim Saccenti (Flying Lotus, Run The Jewels, Depeche Mode).

Rok 2022 jest ważny dla grupy Scorpions. 50 lat temu, 22 stycznia 1972 r., zespół opublikował debiutancką płytę. Z tej okazji muzycy wydadzą album "Rock Believer" i wyruszą w trasę koncertową w USA i Europie. Premiera 19. studyjnego longplaya Scorpionsów odbędzie się w lutym. Pre-order ruszył w październiku.

Wytwórnia GAD Records prezentuje na płytach m.in. niepublikowane dotąd ścieżki dźwiękowe polskich filmów i muzykę odnalezioną we wrocławskim Centrum Technologii Audiowizualnych. W tym roku, prawdopodobnie w kwietniu, ukaże się nieznany wcześniej zapis koncertu Krzysztofa Komedy. W drugiej połowie roku poznamy również dokonania funkowo-soulowe Andrzeja Zauchy, m.in. te z programów telewizyjnych.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wyda płytę z nagraniami konkursowymi zwycięzcy XVIII Konkursu Chopinowskiego Bruce'a Liu. Znajdą się na niej utwory, których nie opublikowano na CD wydanym w listopadzie przez Deutsche Grammophon - Ballada F-dur, Rando à la Mazur, Sonata h-moll i koncert fortepianowy e-moll. W sumie na albumach NIFC i DG zarejestrowano cały repertuar pianisty, wykonywany w trakcie konkursu. Premiera odbędzie się 20 stycznia.

Deutsche Grammophon zamierza uhonorować kunszt Daniela Barenboima w roku jego 80. urodzin, które przypadają 15 listopada. Niezwykła spuścizna nagrań pianisty i dyrygenta dla DG będzie przedmiotem dużej kampanii obejmującej trzy albumy, dwa koncerty DG Stage i serię e-video.

W zeszłym tygodniu ukazała się płyta zwyciężczyni konkursu "Operalia" (którego pomysłodawcą jest Plácido Domingo), sopranistki Lise Davidsen, i pianisty Leifa Ove Andsnesa. Norwescy muzycy nagrali album z utworami norweskiego kompozytora Edvarda Griega.

W sierpniu ukaże się album Trevora Pinnocka z preludiami i fugami z drugiego tomu zbioru nut pt. "Das Wohltemperierte Clavier" Jana Sebastiana Bacha. Pinnock wykona je na klawesynie.

Pod koniec stycznia odbędzie się premiera płyty pianisty i kompozytora Ludovica Einaudiego "Underwater", autora muzyki do filmów takich jak "Nietykalni" oraz "Nomadland". Będzie to pierwszy od dwudziestu lat solowy album tego artysty, na którym gra swoje utwory na fortepian. Skomponował je w czasie pandemii.

Inny kompozytor muzyki filmowej, którego nowych dokonań spodziewamy się w tym roku, to John Williams. Deutsche Grammophon wyda album, który jest zapisem koncertu, podczas którego po raz pierwszy stanął on na czele orkiestry Filharmonii Berlińskiej. W trakcie "John Williams – The Berlin Concert" filharmonicy wykonali utwory kompozytora z filmów takich jak "Harry Potter i kamień filozoficzny", "Indiana Jones", "Gwiezdne wojny". Williams w lutym skończy 90 lat.

Skrzypek Daniel Hope na swoim albumie "America", który będzie miał premierę 4 lutego, wraz z innymi muzykami, m.in. z Zürcher Kammerorchester i Marcus Robert Trio, wykona utwory amerykańskich kompozytorów. Melodie Leonarda Bernsteina, Sama Cooke'a, Aarona Coplanda, George'a Gershwina i Florence Price zaaranżował Paul Bateman. W jego wersjach skrzypce pełnią rolę solową, aranżer zestawia je w zależności od utworu z wokalem, fortepianem, triem jazzowym, orkiestrą smyczkową i perkusją.

Saksofonista altowy i kompozytor Immanuel Wilkins 28 stycznia opublikuje płytę "The 7th Hand". To kontynuacja jego debiutu "Omega", który przez "The New York Times" został uznany za najlepszy album jazzowy 2020 r. Na wydawnictwie znajdzie się siedmioczęściowa suita autorstwa Wilkinsa. Utwory wykona jego kwartet w składzie Micah Thomas na fortepianie, Daryl Johns na basie i perkusista Kweku Sumbry. Oprócz kwartetu usłyszeć będzie można flecistę Elenę Pinderhughes i zespół perkusyjny Farafina Kan. Album promowany jest utworem "Emanation".