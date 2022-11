O utworze mówi Mariusz Duda:

„Self-Aware" to utwór - będący niejako kwintesencją przesłania całego albumu - mówiący o tym, że w dzisiejszych czasach trudno jest żyć w społeczeństwie ignorując wszelkie zmiany społeczne, być biernym i uciekać od problemów „zaszywając się gdzieś w lesie lub na pustyni". Żeby coś zmienić w naszym życiu potrzebujemy siebie nawzajem. Nie wszystko da się zrobić w pojedynkę wyznając zasadę „muszę być lepszy od innych, muszę być najlepszy". Do osiągnięcia celów potrzebujemy współpracy. Ważne jest to, że tego typu słowa padają z ust nie solowego artysty tylko zespołu, na którego sukces składa się przede wszystkim współpraca między sobą oraz interakcja ze słuchaczami".