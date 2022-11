„Hardcorowe wesele to utwór, który zachował swój tytuł roboczy. Nagraliśmy go w studio na Saskiej Kępie latem 2020 roku. Brzmieniowo nawiązujemy do muzyki klubowej. Tekstowo również skupiliśmy się na ciemniejszej stronie wesela: znajdują się w nim obserwacje i stereotypy, o które opieraliśmy się pisząc cały album. Zespół nie namawia do spożywania alkoholu” - mówią Małe Miasta.

Zapowiadane wydawnictwo to nietuzinkowy koncept album opowiadający o szeroko pojętym zjawisku wesela. Wszystkie piosenki zostały w pełni wyprodukowane i napisane przez zespół w składzie: Mateusz Holak i Mateusz Gudel. Podczas 4-letniej przerwy wydawniczej obaj zdążyli dołączyć do grona 30-latków, a jeden faktycznie wziął ślub. W podobnej sytuacji życiowej znalazło się pewnie wielu ich odbiorców.