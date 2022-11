The Weeknd to jedna z największych gwiazd muzyki pop na świecie. jego koncerty to wydarzenia multimedialne. Dziś poznaliśmy datę jego koncertu w Polsce

09.08.2023 PGE Narodowy w Warszawie.

Bilety w sprzedaży ogólnej od piątku 2.12.2022 od godz. 12:00 na www.LiveNation.pl