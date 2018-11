Początkowo „Resist” miał trafić do sklepów oraz serwisów cyfrowych 14 grudnia, jednak muzycy za pośrednictwem Facebooka oznajmili, że premiera musi zostać przesunięta na 1 lutego 2019. „Jest nam niezmiernie przykro, ale z powodu problemów z produkcją musimy odsunąć premierę w czasie” – czytamy w oświadczeniu. Sharon den Adel dodaje: „Ponieważ jesteśmy tak samo smutni jak fani, chcemy dać wszystkim rekompensatę. To dwa nowe utwory!”.

Premierowe kawałki, które udostępnił zespół we wszystkich liczących się serwisach streamingowych, to „Raise Your Banner” oraz „Firelight”. Gościnnie w pierwszym utworze możemy usłyszeć Andersa Fridéna, wokalistę In Flames. Sharon wyjaśnia: – Zawsze czuliśmy więź z In Flames. Prawdopodobnie dlatego, że mamy podobne zainteresowania muzyczne. Cieszymy się, że Anders zdecydował się na współpracę z nami. Jego entuzjazm pomógł wznieść ten utwór na zupełnie nowy poziom.

Drugi utwór, „Firelight”, to duet z Jasperem Steverlinckiem, jednym z najpopularniejszych wokalistów belgijskiej alternatywy. – Pierwotnie ta piosenka miała trafić na mój solowy album „My Indigo”, jednak wówczas kawałek wydał mi się zbyt mroczny. Ale wciąż miałam wielką słabość do tego numeru. Po dograniu wokali Jaspera, utwór stał się jeszcze lepszy. Steverlinck to największy sekret Belgii! – opowiada Sharon.

Zespół zapowiedział również, że w przyszłym tygodniu ukaże się oficjalny teledysk do „Raise Your Banner”