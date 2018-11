Na trzech płytach kompaktowych oraz w zestawie pięciu analogów znajdziemy 50 wybranych utworów, jakie nagrała brytyjska grupa, która największe triumfy święciła... po przeprowadzce do USA. Wydawnictwo zawiera kompozycje zarówno z najwcześniejszego, bluesowego okresu, jak i późniejsze rockowe oraz poprockowe kompozycje. "50 Years - Don't Stop" dostępne jest też w wersji pojedynczej płyty CD z 20 utworami oraz jako pliki cyfrowe.

Na płytach znalazły się piosenki, które czasowo rozciągają się od 1968 aż do 2013 roku. Są więc te, na których słychać Petera Greena, Jeremeya Spencera, Danny'ego Kirwana, Boba Welcha, Boba Westona, Billy'ego Burnette'a, Ricka Vito, Dave'a Masona i Bekkę Bramlett, a także najsłynniejszy z punktu widzenia sukcesu komercyjnego skład, czyli: John McVie, Mick Fleetwood, Christine McVie, Lindsey Buckingham i Stevie Nicks.



Kolekcja zawiera też zestaw zdjęć zespołu oraz notkę o nim autorstwa Davida Wilda.

Płyty ułożone są chronologicznie, więc na pierwszej mamy najwcześniejsze piosenki Fleetwood Mac do 1974 roku, chociażby "Man Of The World", "Oh Well – Pt. 1", "The Green Manalishi (With The Two Prong Crown)", "Albatross". Na kolejnej utwory z czasów ogromnego sukcesu komercyjnego, płyt "Fleetwood Mac" (1975), "Rumours" (1977) i "Tusk" (1979), a więc "Rhiannon", "Say You Love Me", "Go Your Own Way", "Don't Stop", "You Make Loving Fun", "Dreams". Dysk trzeci to lata 1982-2013 i piosenki takie jak "Hold Me", "Gypsy", "Big Love", "Little Lies", "Everywhere". Nie zabrakło rarytasów, chociażby "Paper Doll", "As Long As You Follow", wersji live "Silver Springs". Ostatnie studyjne dzieło Fleetwood Mac, EP-kę "Extended Play", reprezentuje kompozycja "Sad Angel".