Pierwszą zapowiedzią wydawnictwa jest singiel "Free Yourself". Do nania powstał futurystyczny teledysk w reżyserii Dom&Nic, wieloletnich współpracowników duetu.

Wraz z wiadomością o nowym albumie, The Chemical Brothers ogłosili koncerty w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. Dotychczasową dyskografię zespołu zamyka „Born In The Echoes” z 2015 roku. Na płycie pojawił się imponujący zestaw gości, w tym m.in. Q-Tip, St. Vincent czy Beck.

A teledysk naprawdę warto zobaczyć.