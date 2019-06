"Lost Girls" to płyta, na której Khan miesza swoje ulubione dźwięki - ciężkie linie basowe, syntezatory i irańskie popowe bity. Album przesiąknięty jest oraz duchem Los Angeles, gdzie płyta została nagrana. Znajdziemy tu też klimat dzieciństwa z lat 80-tych. Jak mówi artystka, to ścieżka dźwiękowa do skakania z mostów z wampirami i jeżdżenia na rowerze po księżycu. Na płycie znajduje się 10 utworów, które tworzą oddzielną rzeczywistość wykreowaną przez Kahn.

Do tej pory Natasha Khan nagrała cztery albumy studyjne. Stworzyła swój własny styl, który charakteryzują piękne melodie i romantyczne, podszyte realizmem magicznym teksty.

Lista utworów:

1. Kids In The Dark

2. The Hunger

3. Feel For You

4. Desert Man

5. Jasmine

6. Vampires

7. So Good

8. Safe Tonight

9. Peach Sky

10. Mountains