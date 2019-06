Liam prezentuje nowe wydawnictwo. "Shockwave" to pierwszy przedsmak z jego nadchodzącego drugiego albumu "Why Me? Why Not."

Jak tłumaczy Liam: „Nosi mnie...Nosi mnie, bo żyję, bo tworzę muzykę. To bardzo miłe uczucie powrócić z nową muzyką, bo to oznacza, że mogę wyjść do ludzi, zagrać fajne koncerty i trochę podokuczać. Bądźmy szczerzy, beze mnie jest nudno.”

"Shockwave" już od pierwszych sekund zwraca uwagę riffami przypominającymi twórczość The Who i T.Rex. Liam pracował nad tekstem do nowego singla z dwoma kluczowymi współpracownikami, którzy stoją za albumem "As You Were". To Andrew Wyatt, który zdobył Academy Award za Najlepszą Oryginalną Piosenkę jako współautor "Shallow" z filmu "Narodziny Gwiazdy" i wielokrotny zdobywca Grammy - Greg Kurstin, który jest również producentem utworu. Został on nagrany w Los Angeles i w RAK Studios w Londynie.