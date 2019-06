Jak informowaliśmy, na początku lutego jeden z najwybitniejszych polskich muzyków trafił do szpitala z podejrzeniem udaru. Stan Borys przewieziony został na OIOM, gdzie przez

kilka godzin lekarze walczyli o jego życie. Dzięki szeregowi przeprowadzonych badań, przypuszczenia co do udaru potwierdziły się. Pierwsze godziny w szpitalu były bardzo ciężkie.

Fundacja Lex Nostra we współpracy z Polskim Radio organizuje Koncert charytatywny dla Stana Borysa "Nie jesteś sam". Głównym celem jest pozyskanie środków na rehabilitację artysty.

Koncert odbędzie się 17 czerwca 2019, o godzinie 19:00 w Studiu Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, ul. Modzelewskiego 59, Warszawa

Artyści, którzy zagrają dla Stana Borysa to: Krzysztof Cugowski, Halina Frąckowiak, Kayah, Skaldowie, Alicja Majewska, Janusz Korcz, Olga Bończyk, Jerzy Grunwald, Marek Piekarczyk, Izabela Trojanowska, Grzegorz Wilk, Agata Dąbrowska.

To specjalne wydarzenie poprowadzą: Maria Szabłowska, Paweł Sztompke, Anna Popek.

Aby pomóc artyście, Dyrektor Fundacji w porozumieniu ze Stanem Borysem i jego partnerką Anią Maleady, utworzył także specjalne konto na które można wpłacać pieniądze:

16 1090 1030 0000 0001 1855 1374

Całość środków zostanie przeznaczona na rehabilitację muzyka, aby jak najszybciej mógł wrócić do zdrowia.