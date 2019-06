Wszystko zaczęło się w 2011 roku, kiedy muzycy wypuścili cover „Good Time” Owl City i Carly Rae Jepsen. Do powstania nazwy zespołu, zainspirowała ich książka „Wielki Gatsby”.

Mimo że zespół zaczynał od coverów, w 2014 i 2015 roku wydali dwa minialbumy – „Infinity” i „Gravity”. Wtedy ich kariera nabrała tempa, a jeszcze w 2015 podpisali kontrakt z wytwórnią Fueled By Ramen. Ich debiutancki album, „In Our Bones” ukazał się w maju 2016 roku. Jego następca to „Past Lives” z 2018 roku. Na płytach Against The Current, punk miesza się z popem, by później zaczarować nas rockującymi melodiami. To ich znak rozpoznawczy.

Bilety dostępne będą w ogólnej sprzedaży od piątku, 14 czerwca od 10:00.

Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników LiveNation.pl ruszy we wtorek, 11 czerwca o godz. 10:00 i potrwa do piątku 14 czerwca do godz. 9:00