Kariera Gary Moore'a była pełna zwrotów akcji, a sam artysta świetnie odnajdywał się w różnych stylach muzycznych. Irlandczyk słynął z doskonałych występów na żywo. Jednym z dowodów tego stanu rzeczy jest występ z 2 grudnia 2009 roku, czyli zaledwie czternaście miesięcy przed przedwczesną śmiercią muzyka w wieku 58 lat. Gary Moore zagrał wówczas klubowy koncert w londyńskiej Islington Academy. Teraz, 10 lat później, dzięki Provogue / Mascot Label, nigdy wcześniej niepublikowane nagrania ujrzą światło dzienne.

Moore nigdy nie krył swojej miłości do bluesa. Bluesowe utwory zdecydowanie zdominowały tracklistę wydawnictwa „Live From London”, a we wszystkich kawałkach słychać wpływy takich gigantów jak: Paul Butterfield, John Mayall, Eric Clapton oraz Peter Green.

Gary Moore współpracował z wieloma uznanymi wykonawcami, począwszy od Beat Boys i Skid Row z Dublina, poprzez Thin Lizzy i Colosseum II. Na wczesnych płytach solowych skłaniał się wyraźnie ku muzyce hard rockowej, a nawet heavy metalowej. W 1990 roku ukazał się przełomowy dla artysty album, „Still Got The Blues”, a utwory z tego krążka nie opuściły koncertowych setlist aż do końca życia gitarzysty.

Szczegółowa lista utworów tego wydawnictwa przedstawia się następująco:

1. Oh, Pretty Woman

2. Bad For You Baby

3. Down The Line

4. Since I Met You Baby

5. Have You Heard

6. All Your Love

7. Mojo Boogie

8. I Love You More Than You'll Ever Know

9. Too Tired / Gary's Blues 1

10. Still Got The Blues

11. Walking By Myself

12. The Blues Is Alright

13. Parisienne Walkways