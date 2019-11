- To piosenka o człowieku rozdartym wewnętrznie, zamkniętym w spirali namiętności i grzechu. Grzechu, który przylgnął do człowieka tak bardzo, że zaczął mu smakować. Grzech to codzienność każdego z nas. Codziennie wchodzimy do tej samej rwącej rzeki myśląc, że ugasi palący nas ogień. Mimo upływu lat natura ludzka się nie zmienia. Sięgamy po zakazany owoc, by następnie przeżywać cierpienie. – tłumaczy artysta.

Bartek Królik – wokalista, kompozytor, producent muzyczny, aranżer, basista i wiolonczelista. Trzykrotny laureat muzycznej nagrody Fryderyk – w 2004 roku za nagranie Sistars Sutra i w 2005 roku za nagrania Sistars My Music oraz Inspirations. Wraz z zespołem Sistars został dwukrotnym laureatem MTV European Music Award w kategorii Najlepszy Polski Wykonawca w 2004 oraz 2005 roku. Bartek Królik debiutuje z solową płytą z gatunków soul/pop/funk.

Współzałożyciel i członek grupy Sistars w latach 2001-2012. Współtworzy z Markiem Piotrowskim zespół o nazwie Spoken Love oraz duet producencki o nazwie Plan B. Od roku 2007 jest członkiem zespołu Łąki Łan, a od 2008 roku występuje w zespole Agnieszki Chylińskiej.