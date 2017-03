Perfekcyjnie pomalowana brunetka, tańcząca i śpiewająca przebój "Murder On The Dance Floor" – to pewnie nie tylko dla mnie pierwsze skojarzenie z Sophie Ellis Bextor. Dwa ostatnie albumy brytyjskiej wokalistki pokazały, że potrafi nie tylko bawić się tanecznym popem. Elementy folkowe, indiepopowe – to także rejony, w które od dłuższego czasu zapuszcza się Sophie. W najbliższą środę, 8 marca, w warszawskiej Progresji zaprezentuje nowy materiał "Familia" oraz stare przeboje. Więcej INFO.

Sophie Ellis-Bextor / Universal Music Polska

Electro pop to niepełne określenie tego, co gra duet Rebeka. Elektronika, czasami dopełniana na przykład gitarą, jaką bawi się zespół bywa przebojowa, intrygująca, ale Iwona Skwarek i Bartosz Szczęsny potrafią też być mroczni. Będzie się można przekonać o tym w imponującym swoją architekturą gdańskim Starym Maneżu 10 marca. Więcej INFO.

Ogień piekielny zapłonie w piątek (10 marca) w warszawskiej Stodole. Zagra tu bowiem kapela zaliczana, obok zespołów Metallica, Slayer i Megadeth, do wielkiej czwórki thrash metalu. Występ dziadków z Anthrax poprzedzi koncert brytyjskiego The Raven Age. Więcej INFO.

Anthrax / Shutterstock

Pewnie sale nie wypełnią się dymem z papierosów i oparami wódki, ale wyjątkowej atmosfery na pewno nie zabraknie. Nazywane Zespołem Brutalnych Doświadczeń Świetliki będzie można zobaczyć w najbliższych dniach w trzech miastach. Zespół Marcina Świetlickiego wystąpi w Poznaniu (Blue Note, 9.03), Nowym Tomyślu (10.03) i Częstochowie (Teatr From Poland, 11.03). Więcej INFO.

Wygląda jak połączenie Blacka (tego od "Wonderful Life") z Jamesem Deanem. Piotr Zioła to bez wątpienia jeden z najciekawszych młodych męskich głosów na naszej scenie. Swoim retro repertuarem zachwycił na debiutanckim krążku "Revolving Door". W marcu kontynuuje trasę promującą płytę. W najbliższym czasie wystąpi w Warszawie (8.03), Opolu (10.03) i Wrocławiu (12.03). Więcej INFO.

Fanów psychodelicznego rocka nie powinno zabraknąć w stołecznych Chmurach 10 marca. Zagra tam szwedzka formacja Siena Root, odwołująca się w swojej twórczości do rocka lat 60 i 70. Skandynawów, przed ich pierwszym polskim koncertem, wesprą nasze rockowe Blue Horizon i Rah Pitia. Więcej INFO.

Zapowiada się wieczór pełen kobiecego gniewu. W gdańskim klubie B90 na terenach stoczni wystąpią trzy kapele z kobietami w roli głównej. Trójmiejski alternatywny White Starlite, surowy We Hate Roses z Warszawy z poetką i wokalistką Das Moon Daisy K na wokalu oraz legenda alternatywy Oczi Cziorne. Mocny, ważny przekaz w dzień kobiet, 8 marca. Więcej INFO.