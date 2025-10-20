Gdzie i kiedy wystąpi Wu-Tang Clan?

Wu-Tang Clan zagrają w Polsce w łódzkiej Atlas Arenie 5 marca 2026 roku.

15-koncertowa trasa rozpocznie się w Europie 2 marca w amsterdamskim Ziggo Dome, a następnie obejmie Niemcy, Polskę, Austrię, Włochy, Francję, Szwajcarię i Belgię. Europejska część zakończy się w Wielkiej Brytanii koncertami w londyńskiej O2 Arena i w Manchesterze (Co-op Live) – ze specjalnymi gośćmi, którzy zostaną ogłoszeni wkrótce.

Trasa następnie przeniesie się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie 22 marca Wu-Tang wystąpi w Coca-Cola Arena w Dubaju, a potem do Australii, z koncertami w Brisbane, Melbourne i finałem 28 marca w Qudos Bank Arena w Sydney.

Daty trasy Wu-Tang Forever: The Final Chamber

EUROPA I WIELKA BRYTANIA

2 marca 2026 – Ziggo Dome, Amsterdam

3 marca 2026 – Uber Arena, Berlin

5 marca 2026 – Atlas Arena, Łódź

6 marca 2026 – Wiener Stadthalle, Wiedeń

8 marca 2026 – Unipol Arena, Bolonia

10 marca 2026 – Lanxess Arena, Kolonia

11 marca 2026 – Accor Arena, Paryż

12 marca 2026 – Hallenstadion, Zurych

15 marca 2026 – ING Arena, Bruksela

17 marca 2026 – The O2, Londyn

19 marca 2026 – Co-op Live, Manchester

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

22 marca 2026 – Coca-Cola Arena, Dubaj

AUSTRALIA

25 marca 2026 – Brisbane Entertainment Centre, Brisbane

27 marca 2026 – Rod Laver Arena, Melbourne

28 marca 2026 – Qudos Bank Arena, Sydney

W miarę jak kontynuujemy rozwój cyphera, The Chamber przenosi się z lokalnego poziomu na globalny – powiedział o międzynarodowej trasie RZA, założyciel Wu-Tang Clan.

Czego spodziewać się po koncercie?

Trasa Wu-Tang Forever: The Final Chamber będzie celebracją ogromnej spuścizny i różnorodnej twórczości grupy. Fani mogą spodziewać się utworów, które nigdy wcześniej nie były wykonywane na żywo, rzadkich nagrań oraz oczywiście największych hitów z debiutanckiego albumu "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)", jak i nominowanego do nagrody Grammy i najlepiej sprzedającego się drugiego albumu "Wu-Tang Forever", który zadebiutował na 1. miejscu list w Wielkiej Brytanii i na Billboard 200 oraz uzyskał status poczwórnej platyny.

Do tej pory grupa wydała łącznie siedem złotych i platynowych albumów studyjnych, sprzedając ponad 40 milionów płyt na całym świecie.

Po zeszłorocznej, pierwszej w historii hiphopowej rezydencji w Las Vegas, Wu-Tang Clan kontynuował sukces 27-koncertową trasą po Ameryce Północnej w ramach Wu-Tang Forever: The Final Chamber.

Trasa zebrała entuzjastyczne recenzje krytyków. "Rolling Stone" nazwał ją spektakularnym pokazem godnym ich dziedzictwa, a "L.A. Times" pisał o niej jako o historycznym święcie... pełnym siły i doskonałości hip-hopu.

Co z biletami na koncert Wu-Tang Clan?

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster.pl rozpocznie się 23 października o godzinie 10:00.

Bilety trafią do ogólnej sprzedaży 24 października o godzinie 10:00 na www.LiveNation.pl.

Czym jest Wu-Tang Clan?

Trzydzieści lat temu Wu-Tang Clan na zawsze zmienił muzykę hiphopową. Pojawiając się na scenie wraz z premierą albumu "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)", grupa szybko zyskała uznanie za innowacyjne bity, błyskotliwe teksty oraz różnorodne osobowości i talenty dziewięcioosobowego kolektywu.

Wraz z premierą debiutanckiego albumu w 1993 roku utwory takie jak "C.R.E.A.M." i "Protect Ya Neck" wprowadziły na scenę hiphopowego pioniera RZA, który zdefiniował nowe brzmienie gatunku, a dziś jest także wziętym kompozytorem muzyki filmowej i aktorem.

Łącząc realia nowojorskich lat 90. z estetyką sztuk walki, Wu-Tang Clan stworzył unikalną mitologię, która do dziś fascynuje fanów na całym świecie.