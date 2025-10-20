Gdzie i kiedy wystąpi Wu-Tang Clan?
Wu-Tang Clan zagrają w Polsce w łódzkiej Atlas Arenie 5 marca 2026 roku.
15-koncertowa trasa rozpocznie się w Europie 2 marca w amsterdamskim Ziggo Dome, a następnie obejmie Niemcy, Polskę, Austrię, Włochy, Francję, Szwajcarię i Belgię. Europejska część zakończy się w Wielkiej Brytanii koncertami w londyńskiej O2 Arena i w Manchesterze (Co-op Live) – ze specjalnymi gośćmi, którzy zostaną ogłoszeni wkrótce.
Trasa następnie przeniesie się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie 22 marca Wu-Tang wystąpi w Coca-Cola Arena w Dubaju, a potem do Australii, z koncertami w Brisbane, Melbourne i finałem 28 marca w Qudos Bank Arena w Sydney.
Daty trasy Wu-Tang Forever: The Final Chamber
EUROPA I WIELKA BRYTANIA
- 2 marca 2026 – Ziggo Dome, Amsterdam
- 3 marca 2026 – Uber Arena, Berlin
- 5 marca 2026 – Atlas Arena, Łódź
- 6 marca 2026 – Wiener Stadthalle, Wiedeń
- 8 marca 2026 – Unipol Arena, Bolonia
- 10 marca 2026 – Lanxess Arena, Kolonia
- 11 marca 2026 – Accor Arena, Paryż
- 12 marca 2026 – Hallenstadion, Zurych
- 15 marca 2026 – ING Arena, Bruksela
- 17 marca 2026 – The O2, Londyn
- 19 marca 2026 – Co-op Live, Manchester
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
- 22 marca 2026 – Coca-Cola Arena, Dubaj
AUSTRALIA
- 25 marca 2026 – Brisbane Entertainment Centre, Brisbane
- 27 marca 2026 – Rod Laver Arena, Melbourne
- 28 marca 2026 – Qudos Bank Arena, Sydney
W miarę jak kontynuujemy rozwój cyphera, The Chamber przenosi się z lokalnego poziomu na globalny – powiedział o międzynarodowej trasie RZA, założyciel Wu-Tang Clan.
Czego spodziewać się po koncercie?
Trasa Wu-Tang Forever: The Final Chamber będzie celebracją ogromnej spuścizny i różnorodnej twórczości grupy. Fani mogą spodziewać się utworów, które nigdy wcześniej nie były wykonywane na żywo, rzadkich nagrań oraz oczywiście największych hitów z debiutanckiego albumu "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)", jak i nominowanego do nagrody Grammy i najlepiej sprzedającego się drugiego albumu "Wu-Tang Forever", który zadebiutował na 1. miejscu list w Wielkiej Brytanii i na Billboard 200 oraz uzyskał status poczwórnej platyny.
Do tej pory grupa wydała łącznie siedem złotych i platynowych albumów studyjnych, sprzedając ponad 40 milionów płyt na całym świecie.
Po zeszłorocznej, pierwszej w historii hiphopowej rezydencji w Las Vegas, Wu-Tang Clan kontynuował sukces 27-koncertową trasą po Ameryce Północnej w ramach Wu-Tang Forever: The Final Chamber.
Trasa zebrała entuzjastyczne recenzje krytyków. "Rolling Stone" nazwał ją spektakularnym pokazem godnym ich dziedzictwa, a "L.A. Times" pisał o niej jako o historycznym święcie... pełnym siły i doskonałości hip-hopu.
Co z biletami na koncert Wu-Tang Clan?
Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster.pl rozpocznie się 23 października o godzinie 10:00.
Bilety trafią do ogólnej sprzedaży 24 października o godzinie 10:00 na www.LiveNation.pl.
Czym jest Wu-Tang Clan?
Trzydzieści lat temu Wu-Tang Clan na zawsze zmienił muzykę hiphopową. Pojawiając się na scenie wraz z premierą albumu "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)", grupa szybko zyskała uznanie za innowacyjne bity, błyskotliwe teksty oraz różnorodne osobowości i talenty dziewięcioosobowego kolektywu.
Wraz z premierą debiutanckiego albumu w 1993 roku utwory takie jak "C.R.E.A.M." i "Protect Ya Neck" wprowadziły na scenę hiphopowego pioniera RZA, który zdefiniował nowe brzmienie gatunku, a dziś jest także wziętym kompozytorem muzyki filmowej i aktorem.
Łącząc realia nowojorskich lat 90. z estetyką sztuk walki, Wu-Tang Clan stworzył unikalną mitologię, która do dziś fascynuje fanów na całym świecie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję