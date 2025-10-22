Kolejny koncert Pitbulla w Polsce! Artysta w 2026 roku wystąpi w Warszawie

Amerykański artysta Pitbull potwierdził, że ponownie odwiedzi Polskę! W ramach trasy koncertowej "I’M BACK!" wystąpi na Stadionie Narodowym w Warszawie 23 lipca 2026 roku. Jako gość specjalny pojawi się Lil Jon. Pitbull, artysta odpowiedzialny za przeboje takie jak "Give Me Everything", "Timber" czy "Fireball", wraca do Polski po sukcesie, jaki odniósł w 2024 roku. Wówczas dwa jego koncerty w krakowskiej Tauron Arenie zostały wyprzedane, a zainteresowanie nimi było rekordowe – w kolejce po bilety czekało ponad 300 tysięcy osób, co stanowiło największy wynik spośród wszystkich jego europejskich występów. Tym razem Pitbull postanowił zagrać na największej arenie w kraju, czyli PGE Narodowym w Warszawie, co sugeruje, że celuje w jeszcze większą publiczność.

Kim jest Pitbull?

Pitbull, którego właściwe imię i nazwisko to Armando Christian Pérez, jest popularnym amerykańskim wokalistą, raperem, autorem tekstów, producentem muzycznym i przedsiębiorcą. Urodził się 15 stycznia 1981 roku w Miami na Florydzie i jest synem kubańskich emigrantów, co mocno wpłynęło na jego twórczość. Zyskał międzynarodową sławę dzięki swoim energetycznym, tanecznym utworom, które łączą elementy hip-hopu, reggaetonu, latin soulu i dance-popu. Jest powszechnie znany pod pseudonimami Mr. Worldwide oraz Mr. 305 (nawiązującym do numeru kierunkowego Miami). Pitbull aktywnie działa na scenie muzycznej od początku XXI wieku, a poza działalnością artystyczną angażuje się także w liczne przedsięwzięcia biznesowe i filantropijne, koncentrując się na społeczności latynoskiej.

Koncert Pitbulla w Polsce w 2026 roku - gość specjalny i widowisko

Podczas warszawskiego koncertu jako gość specjalny wystąpi Lil Jon – amerykański raper, producent i DJ, znany z dynamicznych utworów i współpracy z takimi artystami jak Usher i DJ Snake. Organizatorzy zapowiadają, że koncert Pitbulla na PGE Narodowym będzie jednym z największych wydarzeń muzycznych 2026 roku w Polsce, obiecując spektakularne efekty świetlne, pirotechnikę oraz ogromną dawkę tanecznej energii.

Kiedy sprzedaż biletów na koncert Pitbulla w Warszawie w 2026 roku?

Sprzedaż biletów została zaplanowana na drugą połowę października 2025 roku.Przedsprzedaż dla fanów artysty ruszy już w środę, 22 października o godzinie 12:00. Dzień później, w czwartek 23 października o 12:00, wystartuje przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster i Spotify. Natomiast sprzedaż ogólna rozpocznie się w piątek, 24 października o godzinie 12:00. Organizatorzy zapowiadają, że po ogromnym zainteresowaniu koncertami w Krakowie w 2024 roku, występ na PGE Narodowym będzie jeszcze większym, spektakularnym show, pełnym tanecznej energii, efektów specjalnych i największych przebojów Mr. Worldwide.

Podsumowując, bilety na koncert będą dostępne na stronie LiveNation.pl, a sprzedaż ruszy w następujących terminach: