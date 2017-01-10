W zestawieniu aż 52 płyty pochodzą od polskich wykonawców. Pierwsze miejsce jest niespodzianką tylko dla tych, którzy wiedzę o muzyce czerpią z komercyjnych rozgłośni radiowych i telewizji. O.S.T.R., to jeden z trzech (obok Bednarka i Cleo) najpopularniejszych wykonawców w mediach społecznościowych. Jego płyta spotkała się z gorącym przyjęciem fanów i krytyki. Ale też - powiedzmy uczciwie - O.S.T.R. zyskał też i tym, że jego krążek ukazał się w lutym, a drugiej w zestawieniu Metalliki dopiero w listopadzie. Późna premiera nie przeszkodziła Agnieszce Chylińskiej w dostaniu się na podium - krążek sprzedaje się siłą fanów, krytyka przyjęła go z mieszanymi uczuciami.

Aż czterech artystów z pierwszej dziesiątki funkcjonuje poza powszechnym obiegiem: Korteza, Kękę, O.S.T.R. i Metalliki czołowe radiostacje unikają. 

Wnikliwa lektura raportu pokazuje też jacy artyści cieszą się w Polsce nieprzemijającą sławą: Sade, Guns N'Roses czy Dire Straits cieszą nasze uszy mimo tego, że od lat nie wydali nic nowego.

Jesteśmy też rynkiem kompletnie innym niż reszta świata - Beyonce, która króluje na świecie, a u nas jest artystką niekupowaną, a jej wynik trzeba przyjąć jako wielką porażkę. I zdziwić się, bo to - bez dwóch zdań - artystycznie udany krążek.

Co bardzo smuci i powinno zmuszać do refleksji - bardzo mało w zestawieniu debiutantów. To kamyczek również do nas, bo nie pochylając się nad nową twórczością, znów podczas Sylwestra będziemy albo ziewać z nudów oglądając te same twarze, albo będziemy skazani na oglądanie gwiazd disco polo. Których tu nie znajdziemy - artyści z tego nurtu sprzedają płyty nie ujawniając nakładu. Gdyby ujawniali, ten ranking wyglądałby zupełnie inaczej.

1. O.S.T.R. - ŻYCIE PO ŚMIERCI   ASFALT RECORDS / WARNER MUSIC PL
2. METALLICA - HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT   EMI OTHER INTERNATIONAL / UNIVERSAL MUSIC PL
3. AGNIESZKA CHYLIŃSKA - FOREVER CHILD    POMATON / WARNER MUSIC PL
4. ANIA DĄBROWSKA - DLA NAIWNYCH MARZYCIELI    SONY MUSIC PL
5. LEONARD COHEN - YOU WANT IT DARKER    SONY MUSIC PL
6. KĘKĘ - TRZECIE RZECZY    TAKIE RZECZY / PROSTO  / OLESIEJUK
7. DAWID PODSIADŁO - ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT    SONY MUSIC PL
8. ADELE - "25"    XL RECORDINGS / SONIC
9. KORTEZ - BUMERANG    JAZZBOY RECORDS / OLESIEJUK
10. KULT - WSTYD    SP RECORDS / OLESIEJUK

11. PALUCH - OSTATNI KRZYK OSIEDLA    B.O.R. RECORDS / STEP HURT
12. SADE - THE ULTIMATE COLLECTION    SONY MUSIC PL
13. BRODKA - CLASHES    KAYAX / PLAY IT AGAIN SAM  / MYSTIC PRODUCTION
14. MICHAŁ SZPAK - BYLE BYĆ SOBĄ    SONY MUSIC PL
15. MARIA PESZEK - KARABIN    MANIA / WARNER MUSIC PL / WARNER MUSIC PL
16. HEY - BŁYSK    KAYAX / WARNER MUSIC PL
17. SYLWIA GRZESZCZAK - TAMTA DZIEWCZYNA    GORGO / WARNER MUSIC PL
18. KALIBER 44 - UŁAMEK TARCIA    MYSTIC PRODUCTION / CENTRALA   / MYSTIC PRODUCTION
19. ZAZ - PARIS    WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL
20. RÓŻNI WYKONAWCY - MĘSKIE GRANIE 2016    POLSKIE RADIO / OLESIEJUK

21. PALUCH - "10/29"    B.O.R. RECORDS / J&P / STEP RECORDS
22. STING - 57TH & 9TH    INTERSCOPE USA / UNIVERSAL MUSIC PL
23. FLORENCE & THE MACHINE - HOW BIG HOW BLUE HOW BEAUTIFUL    UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL
24. ZAKOPOWER - KOLĘDOWO    KAYAX / WARNER MUSIC PL
25. GUNS'N'ROSES - GREATEST HITS    UM 3 / UNIVERSAL MUSIC PL
26. KALI - KRIME STORY    GANJA MAFIA LABEL / CD-CONTACT
27. CZESŁAW NIEMEN - ZŁOTA KOLEKCJA (CZAS JAK RZEKA)    POMATON / WARNER MUSIC PL
28. MAŁPA - MÓWI    PROXIMITE / MY MUSIC
29. DŻEM - ZŁOTA KOLEKCJA (ZŁOTY PAW)    POMATON / WARNER MUSIC PL
30. THE ROLLING STONES - BLUE & LONESOME    POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL

31. PRO8L3M - PRO8L3M    RHW RECORDS / PROSTO / OLESIEJUK
32. AMY WINEHOUSE - BACK TO BLACK    ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL
33. THE ROLLING STONES - JUMP BACK - THE BEST OF THE ROLLING STONES    UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL
34. DAWID PODSIADŁO - COMFORT AND HAPPINESS    SONY MUSIC PL
35. RÓŻNI WYKONAWCY - BRAVO HITS LATO 2016    MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL
36. FISZ EMADE TWORZYWO  - DRONY    ART2 / AGORA
37. STANISŁAWA CELIŃSKA - ATRAMENTOWA    POLSKIE RADIO / OLESIEJUK
38. POPEK & MATHEO - KRÓL ALBANII    STEP RECORDS / CD-CONTACT
39. TEDE & SIR MICH - KEPTN'    WIELKIE JOŁ / MY MUSIC
40. DAVID BOWIE - BLACKSTAR    SONY MUSIC PL

41. ŁONA I WEBBER  - NAWIASEM MÓWIĄC    DOBRZEWIESZ NAGRANIA / WARNER MUSIC PL
42. TWENTY ONE PILOTS - BLURRYFACE    WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL
43. MAGDA UMER - DUETY - TAK MŁODO JAK TERAZ    MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA
44. STANISŁAWA CELIŃSKA  - ŚWIĄTECZNIE    MUSICOM / E-MUZYKA
45. RÓŻNI WYKONAWCY - MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE CHRISTMAS (TYLKO HITY)    SONY MUSIC PL
46. RÓŻNI WYKONAWCY - JAZZ & THE CITY. PLATINUM EDITION    MY MUSIC / MY MUSIC
47. STANISŁAWA CELIŃSKA  - ATRAMENTOWA - SUPLEMENT    POLSKIE RADIO / OLESIEJUK
48. ANDREA BOCELLI - CINEMA    UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL
49. ALVARO SOLER  - ETERNO AGOSTO    UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL
50. POLSKA WERSJA  - NOTABENE    SMOKE STORY GROUP / MY MUSIC

51. TACO HEMINGWAY  - MARMUR    ASFALT RECORDS / WARNER MUSIC PL
52. MICHAŁ BAJOR - MOJA MIŁOŚĆ    SONY MUSIC PL
53. IRA - MY    POLSKIE RADIO / OLESIEJUK
54. RÓŻNI WYKONAWCY - LOVE JAZZ & THE CITY. PLATINUM EDITION    MY MUSIC /  MY MUSIC
55. KAYAH  - GDY PADA ŚNIEG    KAYAX / WARNER MUSIC PL
56. GANG ALBANII  - CIĘŻKI GNÓJ    STEP RECORDS / CD-CONTACT
57. BIAŁAS - H8M4    SB MAFFIJA / STEP HURT
58. MUZYKA FILMOWA - KRAINA LODU    OTHER POP US / UNIVERSAL MUSIC PL
59. COLDPLAY - A HEAD FULL OF DREAMS    WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL
60. PAWEŁ DOMAGAŁA - OPOWIEM CI O MNIE    MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION

61. NATALIA PRZYBYSZ - PRĄD    POMATON / WARNER MUSIC PL
62. RED HOT CHILI PEPPERS - THE GETAWAY    WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL
63. JUSTIN BIEBER - PURPOSE    UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL
64. RÓŻNI WYKONAWCY  - SWING CHRISTMAS & THE CITY. PLATINUM EDITION    MY MUSIC / MY MUSIC
65. SIATHIS IS ACTING    SONY MUSIC PL
66. ORGANEK - CZARNA MADONNA    MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION
67. RÓŻNI WYKONAWCY - SIESTA XI - PREZENTUJE MARCIN KYDRYŃSKI    UM 3 / UNIVERSAL MUSIC PL
68. RPS / DJ ZEL  - DDA    RPS ENTERTEYMENT / FONOGRAFIKA
69. BEYONCE  - BEYONCE    SONY MUSIC PL
70. DUDEK P56 - KOCHAM ŻYCIE    P56 LABEL / J&P

71. RÓŻNI WYKONAWCY - PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ - KOLEKCJA OKULARNIKÓW    MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL
72. BEYONCE  - LEMONADE    SONY MUSIC PL
73. TEN TYP MES  - AŁA.    ALKOPOLIGAMIA / AGORA
74. BRODKA - GRANDA    SONY MUSIC PL
75. LEONARD COHEN - MORE BEST OF    COLUMBIA / SONY MUSIC PL
76. RÓŻNI WYKONAWCY - ŚWIĘTA BEZ GRANIC 2016    POLSKIE RADIO / OLESIEJUK
77. MIETEK SZCZEŚNIAK - NIERÓWNI    POLSKIE RADIO / OLESIEJUK
78. BEATA - B3    SONY MUSIC PL
79. LUXTORPEDA - MYWASWYNAS    STAGE DIVING CLUB / UNIVERSAL MUSIC PL
80. RÓŻNI WYKONAWCY - MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE FRANCE (TYLKO HITY). VOL.1    SONY MUSIC PL

81. DIRE STRAITS & MARK KNOPFLER - PRIVATE INVESTIGATIONS - THE BEST OF    MERCURY / UNIVERSAL MUSIC PL
82. DŻEM - THE SINGLES    SONIC / SONIC
83. LP - DEATH VALLEY    MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL
84. KĘKĘ - NOWE RZECZY    PROSTO / OLESIEJUK
85. GEORGE MICHAEL - TWENTY FIVE    SONY MUSIC PL
86. RÓŻNI WYKONAWCY  - HITY NA CZASIE - WIOSNA 2016    MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL
87. RIHANNA - ANTI    DEF JAM / UNIVERSAL MUSIC PL
88. COMA - 2005 YU55    MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION
89. PERFECT - THE GREATEST HITS    POMATON / WARNER MUSIC PL
90. MICHAEL JACKSON - NUMBER ONES    SONY MUSIC PL

91. SITEK - WIELKIE SNY    SITEK / J&P
92. ELDO - PSI    MY MUSIC / MY MUSIC
93. BEDNAREK - ODDYCHAM    LOU&ROCKED BOYS / ROCKERS PUBLISHING
94. RÓŻNI WYKONAWCY - RMF FM MUZYKA NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM 2016    POMATON / WARNER MUSIC PL
95. RÓŻNI WYKONAWCY  - MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA    MY MUSIC / MY MUSIC
96. NIRVANA - NEVERMIND    GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL
97. RÓŻNI WYKONAWCY - MAREK NIEDŹWIECKI - MUZYKA CISZY 4    POLSKIE RADIO / OLESIEJUK
98. LANA DEL REY - BORN TO DIE    POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL
99. O.S.T.R - PODRÓŻ ZWANA ŻYCIEM    ASFALT RECORDS / WARNER MUSIC PL
100. RÓŻNI WYKONAWCY  - SMOOTH JAZZ & THE CITY. PLATINUM EDITION    MY MUSIC / MY MUSIC