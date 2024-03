Czy jest to piosenka, którą byś zrobiła i czy lubisz takie wyzwania?

Nie na pewno nie. Myślę, że to jest taki fajny miks, coś innego i świeżego, tak mi się wydaje? Oczywiście bardzo lubią. To jest mega rozwijające. Kiedyś miałam zupełnie inne podejście i raczej lubiłam być u steru i decydować o wszystkim. A w ramach rozwoju mojego jako twórcy, odkryłam to, że jest super, jak się jest fuzja twórców – mówi Ofelia.

To jest zadbana po prostu. Wydaje mi się, że to jest fan. Mam coś takiego, że dla mnie celem samym w sobie jest robienie muzyki. Chcę, żeby to zawsze było w jakimś sensie autentyczne i bardzo osobiste. Wydaje mi się, że nawet w przypadku tego utworu tak właśnie było - dodaje artystka.

"Czikame"

Ten tekst nie jest wzięty znikąd. Mimo że utwór wydaje się bardzo zabawowy, taneczny i wesoły, to gdzieś w nim jest dużo gorzkości – opowiada Ment.

Wydaje mi się, że ty w tym też, żeby tu się nie głaskać zbytnio, że zrobiliśmy kawałek, patrz, jak jest fajny i w ogóle, to szczerze uważam, że w tym tekście jesteś dobrym raperem i to jest i mocne, to jest pochwała. Teksty piosenek popowo-rockowych często się opierają na stu tych samych słowach. Jak się ich słucha, tam nie ma za bardzo skrętów. A tutaj wydaje mi się, że bardzo dużo jest takiego raperskiego szukania porównań gry słów i tak dalej – kontynuuje Ment.