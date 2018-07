Redakcja Dziennik.pl

Według raportu przygotowanego przez ZPAV, Taco Hemingway po raz kolejny zagościł na pierwszym miejscu zestawienia. Poprzednio pojawił się rok temu z minialbumem „Szprycer”. Na pierwszym miejscu znalazł się też krążek Taconafide „Soma 0,5mg”.

W pokonanym polu Taco pozostawił m.in. składankę hitów Bravo Hits oraz popularnych wśród młodszego pokolenia Hinola i Qbika. W pierwszej dziesiątce znalazł się tylko jeden album artysty zagranicznego – to album Florence & The Machine „High As Hope”.

W tym tygodniu w zestawieniu mamy tylko dwie nowości – to ścieżka dźwiękowa do drugiej części filmu „Mamma mia” (na 17.) oraz Frontside na 44. pozycji.

1. Taco Hemingway – Cafe Belga

2. Różni wykonawcy – Bravo Hits Lato 2018

3. Hinol, Polska wersja – Mej duszy dziecko

4. Qbik – Alkobus

5. Kortez – Mój dom

6. Reto – Boa

7. Lady Pank – LP1 (2018)

8. Stanisława Celińska – Malinowa…

9. Florence & The Machine – High As Hope

10. Zbigniew Wodecki – The Best Of – Zacznij od Bacha

11. Taconafide – Soma 0,5mg

12. The Rolling Stones – Blue & Lonesome

13. Zbigniew Wodecki – Dobrze, że jesteś

14. The Carters – Everything Is Love

15. Kali, FLVWLXSS – V8T

16. Różni wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka francuska

17. Muzyka filmowa – Mamma mia! Here We Go Again

18. Różni wykonawcy – RMF FM Muzyka Najlepsza pod słońcem 2018

19. Tulia – Tulia

20. Kękę – To tu

21. Guzior – Evil_Things

22. Rózni wykonawcy – Męskie granie 2017

23. Kasia Kowalska – Aya

24. O.S.T.R. – W drodze po szczęście

25. DJ Decks – Mixtape Vol. 6

26. Sound’N’Grace – Życzenia

27. Małach – Proverbium

28. Guns’N’Roses – Appetite For Destruction (2018)

29. Malik Montana – Tojara

30. Kortez – Bumerang

31. Imagine Dragons – Evolve

32. Różni wykonawcy – Męskie granie 2017 – dogrywka

33. White House – White House Connection

34. Pezet – Muzyka emocjonalna (2018)

35. Taco Hemingway – Szprycer

36. Artur Andrus – Sokratesa 18

37. Paweł Domagała – Opowiem ci o mnie

38. Tede & Sir Mich – Noji

39. Dawid Podsiadło – Annoyance and Disappointment

40. Sławomir – The Greatest Hits

41. Muzyka filmowa – Mamma mia!

42. Uniatowski – Metamorphosis

43. Taco Hemingway – Trójkąt warszawski

44. Frontside – Brtoń masowego rażenia (box)

45. Kazik + Zdunek Ensamble – Warhead

46. Krzysztof Zalewski – Zalewski śpiewa Niemena

47. My3 – My3

48. Zipera – Meritum

49. Rest Dixon37 – WNM2

50. Różni wykonawcy – Męskie granie 2016