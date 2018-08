Redakcja Dziennik.pl

Od premiery debiutanckiego albumu Sistars mija właśnie 15 lat. Paulina i Natalia Przybysz, Marek Piotrowski oraz Bartek Królik wypuszczając na rynek w 2003 roku „Siłę Sióstr” rozbili fonograficzny bank. Płyta została obsypana nagrodami, a jej sukces otworzył muzykom drzwi do dalszej kariery. Teraz do sprzedaży trafiła zremasterowana reedycja tego kultowego krążka.

Był rok 2003. W kinach oglądaliśmy „Matrix” 2 i 3, „Gdzie jest Nemo?” i „Kill Bill”, na listach przebojów królował 50Cent, Tatu i Sean Paul. Urząd prezydenta Polski drugą kadencję z rzędu obejmował Aleksander Kwaśniewski, a sejm powołał komisję śledczą do wyjaśnienia Afery Rywina. W dobrym tonie było nosić dzwony i odsłaniać pępek, a ze znajomymi kontaktowaliśmy się za pośrednictwem Gadu-Gadu. Właśnie we wrześniu tego roku pojawił się album, który zelektryzował polski rynek muzyczny. „Siła Sióstr” ukazała się nakładem wytwórni Wielkie Joł, zawierała 17 utworów, wśród nich „Synu” i „Nie ty, nie my (SPADAJ)”. Na płycie gościnnie pojawiła się plejada sceny hip-hopowej między innymi O.S.T.R., Tede czy WSZ & CNE.

Debiutancki album dotarł do pierwszego miejsca zestawienia OLiS, ale to nie koniec sukcesów „Siły Sióstr”. Płyta została wyróżniona Fryderykiem w kategorii Album Roku – Hip-Hop oraz Nowa Twarz Fonografii. Po tych wyróżnieniach Sistars szturmem zdobyli Opole, zgarniając najwięcej nagród na 41. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu a także dwa razy z rzędu otrzymali statuetkę MTV Europe Music Award w kategorii „Best Polish Act”.

W odpowiedzi na prośby fanów grupy Sistars, zespół i wytwórnia Kayax mają przyjemność zaprezentować reedycję albumu „Siła Sióstr”. Materiał ukaże się fizycznie na płytach CD i po raz pierwszy na winylu oraz w legalnych cyfrowych serwisach muzycznych. Reedycję albumu w wersji digitalowej wzbogaci bonusowy remiks utworu „Nie ty, nie my (SPADAJ)” przygotowany przez wrocławskiego producenta – Spisek Jednego. Płyta ukaże się 21 września