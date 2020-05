"Twój ból jest lepszy niż mój" to komentarz do bieżących wydarzeń politycznych. Kazik powraca do komentowania aktualnych spraw - utwór odnosi się do zajścia, które wstrząsnęło Polakami - wizycie Jarosława Kaczyńskiego, bez żadnego trybu i mimo zakazów, na cmentarzu w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej.

Reklama

Album "Zaraza" ukaże się w czerwcu i będzie pierwszym solowym albumem Kazika od 2008 roku. Współtwórcą płyty jest Wojtek Jabłoński, multiinstrumentalista i kompozytor - odpowiada za warstwę muzyczną oraz aranżacje, gra m. in. na perkusji, gitarach, basie.