„This Dream Of You”, wyprodukowany przez Dianę Krall w maju tego roku, został zmiksowany przez Ala Schmitta, który ściśle współpracował z artystką nad tym, aby osiągnąć intymność przekazu i maksymalnie uwypuklić barwę jej głosu.

Reklama

Nagrania pochodzą z sesji z lat 2016-2017, przy których Krall pracowała ze swoim przyjacielem i wieloletnim partnerem artystycznym, Tommym LiPumą. Producent zmarł w 2017 roku w wieku 80 lat.



Krall występuje na płycie w kwartecie złożonym ze stale współpracujących z nią muzyków: Johnem Claytonem, Jeffem Hamiltonem oraz Anthonym Wilsonem, w utworach „Almost Like Being In Love” i „That’s All”, jak również w trio z Christianem McBride’em i Russellem Malone, z którymi wykonuje „Autumn in New York” i „There’s No You”.

Na płycie nie brakuje duetów, w tym we wspaniałym, nagranym za pierwszym podejściem przez Krall i basistę Johna Claytona „I Wished On The Moon”, oraz w dwóch kolejnych – „More Than You Know” i „Don’t Smoke In Bed” – z akompaniamentem pianisty Alana Broadbenta, który opracował również orkiestrację instrumentów smyczkowych do „But Beautiful”, a także aranżację smyczkową do „Autumn In New York”.

Ostatnia sesja nagraniowa do tego albumu miała miejsce w Capitol Studios z udziałem zespołu w składzie: gitarzysta Marc Ribot, skrzypek Stuart Duncan, kontrabasista Tony Garnier i perkusista Karriem Riggins. Wspólnie wykonali „Just You, Just Me”, „How Deep Is The Ocean” Irvinga Berlina oraz piosenkę Boba Dylana, „This Dream Of You”, w której na akordeonie gra Randall Krall.

„This Dream Of You” jest muzyką na te czasy, a zarazem nagraniem ponadczasowym, przywodzącym na myśl film, którym możesz się z kimś podzielić, bo wiesz, że zostanie z nim do końca. Jak mówi Diana: „Jeśli «But Beautiful» jest tu uwerturą, to «Singing In The Rain» tytułem zamykającym”.

Diana Krall - „This Dream Of You” - lista utworów:



1. But Beautiful

2. That’s All

3. Autumn In New York

4. Almost Like Being In Love

5. More Than You Know

6. Just You, Just Me

7. There’s No You

8. Don’t Smoke In Bed

9. This Dream Of You

10. I Wished On The Moon

11. How Deep Is The Ocean

12. Singing In The Rain