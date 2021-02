Światowa trasa obejmująca 104 koncerty rozpocznie się 14 stycznia w Vancouver w Pepsi Live w Rogers Arena, a następnie zawita do Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, Paryża, Berlina i innych europejskich miast, w tym Krakowa, a zakończy się 16 listopada w O2 w Londynie.

Ogłoszenie światowej trasy koncertowej pojawia się zaledwie kilka dni przed występem zdobywcy wielu multi-platynowych płyt podczas Super Bowl i zawiera ważne informacje o przełożonych koncertach z 2021 roku, które będą teraz częścią trasy After Hours Tour 2022.

Oprócz 39 nowych dat, The Weeknd zapowiada także wydanie w ten piątek, 5 lutego, nowego krążka “The Highlights”. “The Highlights” to sposób na zaprezentowanie najbardziej znaczących dzieł The Weeknd w jednym miejscu. Nie jest to płyta „Greatest Hits” ale zapewnia nowym słuchaczom wycieczkę do najlepszych i ulubionych dzieł kultowego artysty.

KONCERT W POLSCE:

7.11.2022 TAURON Arena Kraków

Sprzedaż biletów rozpocznie się w poniedziałek, 8 lutego o godzinie 10:00

po historycznym występie The Weeknd na Super Bowl.