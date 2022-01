Nadchodzący album Years & Years – „Night Call” – ukaże się 21 stycznia.

Remix „Sweet Talker” to kolejne przedsięwzięcie Olly’ego Alexandra w ostatnim czasie. W trakcie świątecznej przerwy wokalista był gospodarzem sylwestrowej imprezy w BBC1, gdzie gośćmi byli Kylie Minogue i Pet Shop Boys. Ponadto wystąpił w specjalnym, świątecznym odcinku „The Great British Bake Off” razem z kolegami i koleżankami z przełomowego serialu „Bo to grzech”.

Na „Night Call”, poza singlem „Sweet Talker”, trafią również takie hity jak „Crave” i „Starstruck”.