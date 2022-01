Father John Misty powraca z "Chloë and the Next 20th Century", piątym longplayem i pierwszym nowym materiałem od czasu wydania "God's Favorite Customer" w 2018 r. Obejrzyjcie teledysk do "Funny Girl", pierwszej propozycji z nadchodzącego krążka, wyreżyserowany przez Nicholasa Ashe Batemana.

„Chloë and the Next 20th Century" został napisany i zarejestrowany w okresie od sierpnia do grudnia 2020 r. i zawiera aranżacje autorstwa Drew Ericksona. Reklama Nowym krążkiem Tillman i producent/multiinstrumentalista Jonathan Wilson wznawiają swoją wieloletnią współpracę, a Dave Cerminara powraca jako inżynier dźwięku i mikser. Elementarne utwory zostały zarejestrowane w należącym do Wilsona Five Star Studios, a smyczki, instrumenty dęte blaszane i drewniane w United Recordings podczas sesji z udziałem między innymi Dana Higginsa i Wayne'a Bergerona.