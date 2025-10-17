Artyści odwołują koncerty

Tymon Tymański to kolejny artysta, który w ostatnim czasie odwołuje koncerty. Chwilę temu z powodów osobistych zrobił to Ryszard Rynkowski. Do grona artystów, którzy przekładają swoje występy dołączył również zespół Pectus. Tu ze względu na chorobę Tomasza Szczepanika nie odbędzie się występ w Bydgoszczy. Liroy także zrezygnował z występów i zapowiedział, że wróci do koncertowania dopiero 28 listopada.

Tymon Tymański też odwołał koncerty. Powód?

Do tego grona dołączył teraz Tymon Tymański, który gra w zespole Kury. Jak wynika z podanych przez niego informacji nie odbędą się występy w Katowicach, Gomunicach, Poznaniu oraz Łodzi. Koncerty zostaną przeniesione na wiosnę 2026 roku. Muzyk wyjaśnił, że powodem tej decyzji nie są ani problemy zdrowotne, ani żadne losowe zdarzenia.

Co w takim razie jest powodem tego, że Tymon Tymański i zespół Kury odwołali swoje występy? Jestem dyplomatą, ale nie jestem i nie zostanę politykiem. Mógłbym ściemniać, że zmieniam płeć (przemocowy żart, za który przepraszam), że Olaf ma pół— albo ćwierćpaśca, (...) ale to wszystko nieprawda- tymi słowami rozpoczął swoje wyjaśnienie Tymański.

Tymon Tymański o odwołanych koncertach. Wspomina o managmencie

Okazuje się, że powodem odwołania koncertów jest były management, który "przeszarżował z oceną sprzedawalności koncertów". Mamy się świetnie i lubimy się bardziej niż kiedykolwiek. Nagraliśmy bardzo fajną płytę, z której jesteśmy dumni. Marzymy o tym, żeby grać koncerty. (...) Nasz były management przeszarżował z oceną sprzedawalności koncertów zespołu, który startuje niejako od nowa - pisze Tymański.

Jest odzew, są dobre recenzje, jest spore zainteresowanie. Ale jeśli się wynajmuje kluby na 500-1000 osób i jest się gotów zapłacić za każdy wynajem po pięć, siedem, dziewięć czy 13 tys.... Można nieźle popłynąć. Na razie nie płyniemy, ale chwilowo wstrzymaliśmy większość aktywności koncertowo-okołokoncertowej - dodał.

Kiedy odbędą się koncerty Tymona Tymańskiego?

Na koniec swojego wpisu Tymon Tymański jeszcze raz przeprosił za zaistniałą sytuację i zaprosił na koncerty w nowych terminach. Obiecujemy Wam, że silniejsi i lepsi muzycznie - napisał.