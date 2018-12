Tauron Nowa Muzyka Katowice słynie z różnorodności. Zaproszeni artyści reprezentują skrajnie odmienne krańce muzycznej galaktyki, lecz łączy ich fascynująca twórczość.

Apparat zaczynał od tworzenia techno, by później odejść w stronę eleganckiej, piosenkowej elektroniki. Artysta znany jest także z supergrupy Moderat. Ostatnio zajmował się głównie tworzeniem muzyki dla kina, by otrzymać nawet nagrodę za najlepszy soundtrack na festiwalu filmowym w Wenecji. W Katowicach Apparat zaprezentuje się z pełnym zespołem, a koncert odbędzie się w ramach pierwszej trasy tego artysty od 2013 roku.

Licznych w Polsce fanów muzyki islandzkiej ucieszy wieść o koncercie GusGus. Znakomicie rozpoznawalny zespół słynie z eklektycznego stylu opartego o electropop. Grupa często zmienia skład. Obecnie tworzą ją producent Birgir Thorarinsson i wokalista Daníel Ágúst.

W 2018 roku ukazał się ich dziesiąty album – „Lies Are More Flexible”. Mieszanka ambientu, downtempo i synthwave oraz starsze hity grupy gwarantują mocny występ na festiwalu. Electropop to brzmienie, którym czaruje także Matthew Dear. Amerykanin płynnie łączy role didżeja techno i producenta eksperymentalnego popu. Założyciel cenionej wytwórni Ghostly International opublikował najnowszy, piosenkowy album „Bunny” w 2018 roku. Materiał z tej płyty na pewno zabrzmi w Katowicach.

Bogate show zapewni również Jazzanova, która koncertuje z nowym albumem „The Pool”. Gwiazdorzy nujazzu są aktywni nie tylko jako didżeje i producenci, ale zachwycają również na żywo, występując z pełnoprawnym live bandem. Organiczne brzmienia zaprezentuje w Katowicach także brytyjski zespół The Mouse Outfit. To 9 osób grających bujający hiphop na żywo. Ciepłe, lecz wyciszone brzmienia to domena Lisy Morgenstern. Niemiecko-bułgarska pianistka i piosenkarka zachwyca mrocznym romantyzmem.

Eksperymentalne zacięcie zagwarantują z kolei Yves Tumor oraz Fatima Al Qadiri. Ten pierwszy słynie z szaleńczych koncertów. Ostatni album artysty, wydany nakładem Warp, to kalejdoskop skorodowanych piosenek i gotyckiego popu. Fatima Al Qadiri sięga po inspiracje na całym globie – od juke po trance, eksplorując Chiny i arabską kulturę queer.

W czerwcu nie zabraknie też techno. Bjarki przez lata tworzył muzykę

„do szuflady”. Jego nagrania przypadkowo trafiły do Niny Kraviz, która zdecydowała się wydać „I Wanna Go Bang”. Singiel okazał się wielkim hitem, otwierając mu drogę na szczyty sceny techno. Radykalne brzmienia zaprezentuje także Gaika. Brytyjczyk to jeden

z najgorętszych raperów roku. Miesza uliczne wątki z politycznym przesłaniem, zyskując miano „Basquiata muzyki elektronicznej”. Wydany w 2018 roku debiutancki album „Basic Volume” trafił do wielu podsumowań muzycznych roku. Ze zniecierpliwieniem czekamy na jego występ w Katowicach.

To dopiero początek odsłaniania programu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Między

20 a 22 czerwca katowicką Strefę Kultury znów opanują najświeższe i najbardziej intrygujące dźwięki z całego świata. Tauron Nowa Muzyka Katowice to jeden z najbardziej cenionych festiwali muzycznych w Europie, a jego status potwierdza co roku fascynujący program artystyczny i niebanalna lokalizacja w sercu Śląska. Warto odwiedzić go ponownie. Więcej informacji na stronie Festiwalu.

